التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد وتشيلسي
أعلن أولي سولساير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، ونظيره فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، التشكيل الرسمي، لفريقهما، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، في إطار قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقودها تحكيميا الإنجليزي أنتوني تايلور.
وسيتم نقل مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:
على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:
ويسعى كلا الفريقين للحاق بركب الكبار في الصدارة، خاصة بعد الانتصارين الكبيرين الذين حققهما ليفربول على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف، ومانشستر سيتي على مضيفه ويست هام بخمسة أهداف دون رد، كما حوّل توتنهام تأخره بهدف أمام أستون فيلا إلى الانتصار بثلاثة أهداف.
ولن يعتمد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على الدوافع المعنوية بسبب إقامة المباراة على مسرح الأحلام أولد ترافورد معقل فريقه، لكنه من المنتظر أن يدفع بالفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي ماركوس راشفورد لقيادة هجوم الفريق ومحاولة هز شباك البلوز.
فيما يخوض فرانك لامبارد أول اختبار له كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما يصعّب مهمته هو أنه يتولى الإدارة الفنية لفريقه السابق كلاعب، وهو ما يحمّله مسئوليات أكبر، بالإضافة إلى أن البلوز يدخلون الموسم الجديد بدون خدمات البلجيكي إدين هازارد الذي التحق بزميله ومواطنه تيبو كورتوا إلى فريق ريال مدريد الإسباني، وسيتولى الأمريكي كريستيان بوليسيتش مهمة تعويض الجناح البلجيكي.
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