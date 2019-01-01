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عاجل بالفيديو.. مانشستر يونايتد يحرز رابع أهدافه في شباك تشيلسي

07:12 م | الأحد 11 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل بالفيديو.. مانشستر يونايتد يحرز رابع أهدافه في شباك تشيلسي

مانشستر يونايتد وتشيلسي

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نجح فريق مانشستر يونايتد في إحراز رابع أهدافه في مرمى تشيلسي، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز رابع أهداف مانشستر يونايتد، دانييل جيمس في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

    

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في المركز السادس برصيد 66 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فقد أنهى تشيلسي الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في المرتبة الثالثة برصيد 72 نقطة.

وكان فريق البلوز قد نجح في التتويج أيضًا ببطولة الدوري الأوروبي في النسخة الأخيرة من تلك البطولة على حساب أرسنال.

وكان ماركوس راشفورد قد نجح في التقدم أولًا لفريق مانشستر يونايتد بركلة جزاء في الشوط الأول، ونجح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال في إضافة ثاني الأهداف في الشوط الثاني، قبل أن يضاعف راشفورد النتيجة بالهدف الثالث.

وتعد تلك المباراة هي الاختبار الأول للإنجليزي فرانك لامبارد مع تشيلسي كمدير فني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب توليه الإدارة الفنية للفريق اللندني خلفًا للمدير الفني السابق للبلوز ماوريسيو ساري.

وتشير نتيجة اللقاء حاليًا إلى تقدم فريق مانشستر يونايتد على حساب ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة.

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