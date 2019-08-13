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بالفيديو.. لفتة إنسانية لمحمد صلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

10:14 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. لفتة إنسانية لمحمد صلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

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قدم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لقطة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الختامي للريدز بملعب فودافون أرينا استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا بإسطنبول.

وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبي ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة.

ولقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.

ويعمل صلاح دائما على القيام بالأعمال الإنسانية والتفاعل مع الأطفال الصغار، حيث حرص كثيرا على إهداء قمصانه للعديد من الأطفال عقب نهاية المباريات، بالإضافة إلى إصراره على العودة لالتقاط بعض الصور مع الطفل لويس بعد اصطادمه بعمود إنارة الأسبوع الماضي.

ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية إسطنبول صباح اليوم استعدادا لملاقاة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي التي تجعمهما مساء غدا على ملعب فودافون أرينا معقل نادي بيشكتاش في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويأمل صلاح ورفاقه في افتتاح الموسم الجديد بالفوز ببطولة السوبر الأوروبي، فيما يحتاج المدرب فرانك لامبارد لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر يونايتد برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وسيتم إذاعة مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي يوم الأربعاء المقبل على قناة بي إن سبورت 1 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والتي تقام على ملعب بشكتاش بتركيا.

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