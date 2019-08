بالفيديو.. لفتة إنسانية لمحمد صلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لقطة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الختامي للريدز بملعب فودافون أرينا استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا بإسطنبول.

وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبي ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة.

ولقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.

Wonderful

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2