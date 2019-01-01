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محمد صلاح يرد على جوارديولا: أبطال أوروبا "أم البطولات".. وأكبر من إنجازك

02:38 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: ندى قطب
محمد صلاح يرد على جوارديولا: أبطال أوروبا "أم البطولات".. وأكبر من إنجازك

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رد محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، على تصريحات سابقة للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قال فيها إن بطولة دوري أبطال أوروبا ليست بالإنجاز الكبير مثل التتويج بالدوري الإنجليزي الذي ظفر به فريقه الموسم المنصرم.

وحرص محمد صلاح على توجيه رسالة لجوارديولا، يؤكد له من خلالها أن بطولة دروي أبطال أوروبا هي الأهم في أوروبا بشكل خاص وكرة القدم القدم بوجه عام، وأن الإنجاز الذي حققه الريدز الموسم المنصرم بتتويجه بلقب "التشامبيونزليج"، أكبر أهمية من ذلك الذي أنجزه رفاق جوارديولا بحصد اللقب المحلي، في تصريحات أبرزتها شبكة "سي إن إن".

صلاح يتحدى جوارديولا بعد التقليل من بطولة دوري الأبطال

ودخل صاحب الـ27 عاماً، في تحدي مع المدرب الإسباني، بالإشارة إلى أنه في حال خُير المدرب الإسباني بين التتويج بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي سيقع اختياره على التشامبيونزليج، باعتبارها البطولة الأهم والأقوى ثقلاً في أوروبا: "جميع الأندية تضع تلك البطولة هدفاً أول لتحقيقها، بل جميع اللاعبين أيضاً، لا أنكر أن البريميرليج تعد بطولة كبيرة وهامة ولكن سيظل الأبطال السباق الأكبر والأهم، وشعرت كأني طفل وحقق حلمه عندما رفعت الكأس". 

يجدر بالإشارة إلى أن جوارديولا أكد في وقت سابق، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي يبرهن على قوة كتيبة السيتي وقدرتها على تحقيق أي إنجاز، ولكن تتويج ليفربول بدوري الأبطال جاء بمحض الصدفة والحظ، وقال: "الدوري الإنجليزي دائما سيظل أكثر أهمية من أي بطولة، فإنها بطولة مستمرة، تشهد منافسات كل أسبوع".

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