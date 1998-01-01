تقام اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزان على ملعب فودافون أرينا في العاصمة التركية أسطنبول.

ويقدم الوطن سبورت لمتابعيه خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي، في المباراة ستجمع الفريقين على ملعب فودافون باسطنبول بتركيا في التاسعة مساء اليوم، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD1.

ويسعى ليفربول لحصد اللقب الرابع خلال مسيرته الكروية، بعدما نجح في حصد اللقب ثلاث مرات من قبل أعوام 1977، 2001، 2005، حيث يغيب اللقب الغالي عن الريدز منذ 14 عامًا، وتواجد ليفربول في مركز الوصيف مرتان.

أما عن تشيلسي فيسعى لحصد اللقب الثاني في مسيرته الكروية، منذ أخر لقب حصده عام 1998، وتواجد في مركز الوصيف مرتان.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن السيدة الفرنسية ستيفاني فرابرت حكما للمباراة بشكل غير مسبوق لقيادة مباراة كرة قدم بين الرجال بشكلٍ رسمي.

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صلاح ينتظر إنجازات فريدة

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق تحقيق أرقام رائعة وإنجازات ستُزين تاريخه الكروي خلال السنوات المقبلة، من خلال مباراة تشيلسي والتي ستقام اليوم.

في حال تحقيق صلاح كأس السوبر الأوروبي غدًا سيكون ثالث عربي يحصد هذا الكأس، والذي سبقه الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه لم يشارك في اللقاء وكان خارج القائمة، وفي حال حصده للقب سيصبح أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية، وفي حال حصده اللقب ستكون البطولة الأوروبية الثانية له مع الريدز.