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السوبر الأوروبي.. جيرو يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى ليفربول

09:38 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
السوبر الأوروبي.. جيرو يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى ليفربول

تشيلسي

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أحرز جيرو الهدف الأول لفريق تشيلسي في مرمى ليفربول، في الدقيقة 36 في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، ببطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك في المباراة التي تجمع الجانبين على ملعب فودافون أرينا بتركيا.

وجاء الهدف، عن طريق تمريرة رائعة من اللاعب جورجينهو للاعب الفرنسي جيرو الذي نجح في تحويلها إلى هدف.

وجاء تشكيل تشيلسي خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون.

خط الوسط: جورجينو، كوفاسيتش، كانتي.

خط الهجوم: بيدرو، بوليسيتش، جيرو.

ويدخل تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد من أجل مصالحة جماهير بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بافتتاح الدوري الإنجليزي أيضا.

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