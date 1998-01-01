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بالفيديو.. ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي بالسوبر الأوروبي

10:06 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي بالسوبر الأوروبي

ليفربول

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سجل فريق ليفربول الهدف الأول بشباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول بكأس السوبر الأوروبي، لتصبح النتيجة 1-1.

وجاء هدف ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة  48، ليعلن عن تقدم الريدز بالهدف الأول في المباراة التي يسعى خلالها رفاق النجم المصري في حصد لقب السوبر الأوروبي الرابع عبر تاريخهم.

    

فيما يأمل تشيلسي في حصد اللقب الثاني بتاريخهم بعد تتويج البلوز باللقب عام 1998.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: أدريان 

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون، جيمس ميلنر، أوكسيلد تشامبلرين، فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح.

فيما يخوض تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع : أزبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون.

خط الوسط : جورجينو، كوفاسيتش، كانتي.

خط الهجوم : بيدرو، بوليسيتش، جيرو.

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