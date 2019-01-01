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بالفيديو.. جورجينهو يتعادل لتشيلسي في مرمى ليفربول بمباراة السوبر الأوروبي

11:06 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. جورجينهو يتعادل لتشيلسي في مرمى ليفربول بمباراة السوبر الأوروبي

تشيلسي

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أحرز جورجينهو الهدف الثاني لفريق تشيلسي في مرمى ليفربول، في الدقيقة 100 في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، ببطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك في المباراة التي تجمع الجانبين على ملعب فودافون أرينا بتركيا.

وجاء الهدف، عن طريق ضربة جزاء احتسبتها حكم المباراة بعد عرقلة حارس مرمى ليفربول لمهاجم تشيلسي.

    

وجاء تشكيل تشيلسي خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون.

خط الوسط: جورجينو، كوفاسيتش، كانتي.

خط الهجوم: بيدرو، بوليسيتش، جيرو.

ويدخل تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد من أجل مصالحة جماهير بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بافتتاح الدوري الإنجليزي أيضا.

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