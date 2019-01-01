بالفيديو.. تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول المثير بين ليفربول وتشيلسي بتقدم البلوز بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول.

وسجل أوليفيه جيرو هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة مميزة من بوليسيتش ليسددها الفرنسي بالشباك من تحت أقدام حارس ليفربول.

اسلوب

وبدأ ليفربول المباراة ضاغطا على دفاع تشيلسي، وكادت مقصية ساديو ماني أن تشكل خطورة أولى للريدز، إلا أنها اصطدمت بيد مدافع البلوز، إلا أن الحكم الفرنسية بارافار طالبت باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة11، أطلق بيدرو تصويبة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس ليفربول أدريان.

اسلوب

وفي الدقيقة 16، أهدر محمد صلاح انفرادا صريحا لليفربول، بتسديدة أرضية تصى لها الحارس كيبا بثبات.

وشكل تشيلسي خطورة كبيرة بعد تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعي ليفربول برعونة شديدة أمام المرمى حتى تهيأت للمهاجم أوليفييه جيرو والذي سدد الكرة بمقصية قوية مرت بجوار القائم.

اسلوب

وفي الدقيقة 17، مرر بيدرو تمريرة مميزة لجيرو خلف مدافعي ليفربول، إلا أن الحارس أدريان أطاح بالكرة في الوقت المناسب.

وفي النصف الثاني من الشوط الأول، استحوذ تشيلسي على المباراة بشكل كامل، وسط سرحان من جانب لاعبي ليفربول، والذين أهدوا رفاق لامبارد السيطرة كاملة.