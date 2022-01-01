بالفيديو.. ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام تشيلسي

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ماني
سجل ليفربول الهدف الثاني في شباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب فودافون أرينا بإسطنبول ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي.
وجاء الهدف الثاني لليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 95 بالشوط الإضافي الأول ، ليتمكن الريدز من قلب النتيجة في الوقت الإضافي الأول.
واستغل ماني عرضية مميزة من روبرتو فيرمينيو، ليضعها ساديو ماني من لمسة واحدة في شباك الحارس كيبا محرزا الهدف الثاني لليفربول وله في اللقاء.
وأجرى ليفربول أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني بدخول روبرتو فيرمينيو بدلا من تشامبرلين، ليتمكن البرازيلي من صناعة الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يصنع الهدف الثاني للسنغالي أيضا.
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