أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. أتليتك بلباو يقتل برشلونة بمقصية خرافية لأدوريز في افتتاح الليجا

خاص| الزمالك ينهي اتفاقه مع ميتشو.. والمدرب يصل خلال 48 ساعة

فيديو.. الزمالك يسحق ديكاداها بسباعية في ضربة البداية الأفريقية

بالفيديو.. بايرن ميونيخ يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل أمام هيرتا برلين

بالفيديو.. ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام تشيلسي

11:02 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام تشيلسي

ماني

أخبار متعلقة

سجل ليفربول الهدف الثاني في شباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب فودافون أرينا بإسطنبول ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف الثاني لليفربول عن طريق ساديو ماني  في الدقيقة 95 بالشوط الإضافي الأول ، ليتمكن الريدز من قلب النتيجة في الوقت الإضافي الأول.

واستغل ماني عرضية مميزة من روبرتو فيرمينيو، ليضعها ساديو ماني من لمسة واحدة في شباك الحارس كيبا محرزا الهدف الثاني لليفربول وله في اللقاء.

    

وأجرى ليفربول أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني بدخول روبرتو فيرمينيو بدلا من تشامبرلين، ليتمكن البرازيلي من صناعة الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يصنع الهدف الثاني للسنغالي أيضا.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام ديكاداها فى بداية مشوار الأبطال

استطلاع رأى

  • ليون

    ليون

  • 6

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 2

    :

    2

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • ديكيداها أف سي

    ديكيداها أف سي

  • 0

    :

    7

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الزمالك

    الزمالك

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 3

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • 1

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 2

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

الأكثر قراءة

نجم مانشستر يونايتد: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

خاص.. أزمة بين رئيس الزمالك ونجله بسبب الصربي ستانوفيتش

الزمالك في مأزق بسبب ستانوفيتش
اتحاد الكرة يناقش مع الأمن عودة الجماهير لملاعب الدورى