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التعادل الإيجابي يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي.. لجوء الفريقين للوقت الإضافي

10:54 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
التعادل الإيجابي يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي.. لجوء الفريقين للوقت الإضافي

ليفربول وتشيلسي

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حسم التعادل الإيجابي لقاء ليفربول وتشيلسي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب فوادفون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي.

وجاء شوط المباراة الأول سجالا بين الفريقين، حسي سيطر ليفربول على أول ربع ساعة من بداية اللقاء، وتنافس لاعبي الريدز على إهدار الفرص أمام مرمى كيبا حارس البلوز.

صلاح أهدر انفرد صريح لليفربول في الدقيقة 17، بعد تألق رائع من الحارس كيبا، ليحرم النجم المصري من إحراز الهدف الأول.وفي الدقيقة 29 نفذ جيمس ميلنر عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرجيل فان دايك برأسية مباغتة قبل أيدي الحارس كيبا لكن الكرة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأنقذ أدريان حارس ليفربول مرمى الريدز في الدقيقة 32 بعد تمريرة مميزة من بيدرو رودريجيز، لكوفاسيتش، إلا أن الوافد الجديد لليفربول تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 36، تمكن أوليفية جيرو من استغلال تمريرة بوليسيتش، ليضعها الفرنسي بنجاح في شباك حارس ليفربول أدريان.

وأردك فريق ليفربول هدف التعادل بشباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني مع الدقيقة 48.

وجاء هدف ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة  48، بعد صناعة مميزة من روبرتو فيرمينيو فور نزوله بدلا من أوكسيلد تشامبرلين.

اسلوب

     

ونجح الحارس كيبا في إنقاذ تشيلسي من هدف ثاني لليفربول بالدقيقة 82، بعد تسديدة قوية من محمد صلاح.

ولجأ الفريقين للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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