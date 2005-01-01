ليفربول بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدفين، عن طريق كل من ساديو ماني هدفين، بينما سجل هدفي البلوز أولفيه جيرو وجورجينهو.

وتعد تلك هي المرة الرابعة لنادي ليفربول التي يفوز بها بالسوبر الأوروبي، حيث كانت آخر بطولة فاز بها عام 2005.

وتقدم نادي تشيلسي في الدقيقة 36 من عمر المباراة عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو، قبل أن يدرك السنغالي ساديو ماني هدف التعادل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ودخل الفريقين إلى الأشواط الإضافية بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الإضافي الأول تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية سكنت شباك كيبا لتعلن عن تقدم الريدز، بهدفين مقابل هدف.

ولم يمر سوى 5 دقائق وتمكن نادي تشيلسي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 100، عن طريق جورجينهو من ركلة جزاء.

تشكيل تشيلسي في المباراة

أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه في مواجهة ليفربول في المباراة التي ستجمع الطرفين في السوبر الأوروبي بعد قليل على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول.

وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع : أزبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون.

خط الوسط : جورجينو، كوفاسيتش، كانتي.

خط الهجوم : بيدرو، بوليسيتش، جيرو.

ويدخل تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد من أجل مصالحة جماهير بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بافتتاح الدوري الإنجليزي أيضا.

تشكيل ليفربول للمباراة

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه الذي سيواجه تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي خلال المباراة التي تجمعهما بملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون، جيمس ميلنر، أوكسيلد تشامبلرين، فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح.