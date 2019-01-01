بالفيديو.. لحظة تتويج محمد صلاح بكأس السوبر الأوروبى

حقق محمد صلاح الدولي المصري ولاعب ليفربول بطولة السوبر الأوروبي مع فريقه بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، حيث سجل صلاح الركلة الأخيرة لليفربول، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية أسطنبول.

وتوج صلاح لأول مرة بميدالية السوبر الأوروبي في مسيرته الكروية، خاصة وأنه توج من قبل بدوري أبطال أوروبا مع الريدز بعد فوز فريقه على توتنهام.

ونجح صلاح في تسجيل الركلة الأخيرة لليفربول، وبعدها نجح أدريان حارس ليفربول في التصدي للركلة الأخيرة لتشيلسي من أبراهام ليتوج ليفربول باللقب الرابع في تاريخه الكروي.

وتفاعلت الجماهير لحظة رفع محمد صلاح كأس السوبر الأوروبي بعدما أهدى الحارس أدريان الكأس لزميله أثناء الإحتفال مع الجماهير.

ليفربول وتشيلسي يستعدان للدوري الإنجليزي

ويستعد كل من ليفربول وتشيلسي إلى خوض الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل.

ويسعى نادي ليفربول في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي أمام نادي ساوثهامبتون بعد الفوز على نادي نوريتش سيتي في افتتاحية البريميرليج بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبنا محمد صلاح الهدف الثاني، وصنع الثالث للمدافع فيرجل فان دايك من ركلة ركنية.

على الجانب الآخر يأمل نادي تشيلي في مصالحة جماهيره في لقاء ليستر سيتي بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام نادي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في هزيمة مفاجئة للجميع لم يتوقعها أي أحد، في أول لقاءات المدير الفني الجديد للبلوز فرانك لامبارد.