رسميا| استبعاد صلاح من الأفضل في أوروبا.. ومنافسة بين رونالدو وميسي وفان دايك

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أفضل لاعب في أوروبا 2019
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.
ويتواجد في القائمة التي تتنافس على الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.
وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين لجائزة الأفضل، التي سيتم الكشف عنها يوم 29 أغسطس الجاري.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019
winners announced at the pic.twitter.com/SLaIUWH62p
وتم استبعاد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من القائمة النهائية للأفضل في أوروبا هذا العام، رغم مساهمته في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.
كما تم استبعاد الفرعون، في وقت سابق، من المنافسة على لقب أفضل مهاجم والتي انحصرت بين الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي.
ومن المقرر الكشف عن أفضل لاعب في كل خط، يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على هامش قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.
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