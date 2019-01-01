الأهلي يُخاطب "فيفا" بشأن حقوق رعاية محمود تريزيجيه

أرسلت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بالحصول على حق رعاية محمود حسن تريزيجيه المنتقل حديثا لصفوف استون فيلا الإنجليزي.

وقال مصدر بالأهلي للوطن سبورت أن النادي أرسل ملف كامل للفيفا يضمن حقوقه كاملة غير رعاية لاعبه وهي نسبة يحصل عليها النادي للمرة الأولى حيث لم يطالب بها الأهلي من قبل.

وأوضح المصدر أن النسبة ستكون 5% من اجمالي الصفقة التي تمت مؤخرا بنتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا من قاسم باشا التركي.

الأهلي: موقفنا القانوني سليم

وأضاف المصدر أن الموقف القانوني للأهلي سليم بنسبة 100% و يؤكد أن النادي سيحصل على حقوقه كاملة.

وأُقيمت قرعة الدور الثاني من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لفريق أستون فيلا الذي يتواجد ضمن صفوفه كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نجوم منتخب مصر.

وأوقعت القرعة فريق استون فيلان في مواجهة أمام نادي كرو ألكساندرا، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

استون فيلا يخسر أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

وتلقى نادي استون فيلا أولى هزيمة له بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام نادي توتنهام الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد اللقاء مشاركة كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، واللذان قدما مباراة مميزة على المستوى الدفاعي والهجومي، ولكن قوة نادي توتنهام جعلتهم يحسموا اللقاء في الدقائق الأخيرة.