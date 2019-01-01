بعد التتويج بالسوبر الأوروبي.. صلاح يتعافى من الإرهاق في حمام سباحة

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "صلاح" وهو يسبح في حمام سباحة، مشيرا إلى أنه يتعافى من الإرهاق والتعب الذي حل باللاعب من لقاء تشيلسي، حيث شارك "مو مو" في اللقاء كاملا لمدة 120 دقيقة.

وتُوج محمد صلاح ليلة الأربعاء ببطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على نادي تشيلسي بركلات الجزاء، بنتيجة 5 مقابل 4، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاءت الأهداف عن طريق كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة 37 قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل في الدقيقة 48، ليدخل الفريقان إلى الأشوط الإضافية، وبعد دقائق من بداية الشوط الأول الإضافي يضع السنغالي ماني الهدف الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية، ولم يمر سوى 5 دقائق فقط ليستطيع تشيلسي من إدراك هدف التعادل.

وقدم محمد صلاح مباراة مميزة، حيث نجح في صناعة أكثرمن فرصة محققة لزملاؤه، وهدد مرمى تشيلسي أكثر من مرة، ولكن تألق حارس البلوز كيبا أمام فرص الفرعون المصري.

محمد صلاح يستعد لمباراة ساوثهامبتون

ويستعد محمد صلاح ورفاقه إلى الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والذي من المفترض أن تنطلق يوم السبت المقبل، والتي يحل فيها نادي ليفربول ضيفا على ملعب ساوثهامبتون عصر السبت.

ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات بعدما نجح في تحقيق الفوز في أول لقاء له بالبطولة، بعد الفوز على نادي نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل صلاح الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لزميله في الفريق فيرجل فان دايك.

ويسعى محمد صلاح للتسجيل في لقاء يوم السبت للمنافسة على لقب الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي، بعدما فاز بهداف الدوري الإنجليزي في العامين الماضيين، وفي حالة فوز صلاح هذا العام سيعادل رقم كل من تيري هنري وألان شيرر في الحصول على الحذاء الذهبي لثلاثة مرات على التوالي.