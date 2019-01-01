تشكيل بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين.. ليفاندوفيسكي يقود الهجوم

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بايرن ميونيخ
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـبايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه أمام هيرتا برلين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بافتتاح بطولة الدوري الألماني.
وتنقل قناة beIN SPORTS HD 5 المباراة المرتقبة في افتتاح الدوري الألماني، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويعلق عليها سوار الذهب.
ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة هيرتا برلين، حيث توج العملاق البافاري ببطولة الدروي الألماني في نسختها الأخيرة، على حساب بوروسيا دورتموند، في صراع شرس حسمه الجولة الأخيرة في الموسم المنصرم.
ويرغب بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، حيث يحتكر النادي المسابقة المحلية لصالحه في آخر 7 أعوام.
وجاء تشكيل بارين ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى : مانويل نوير.
خط الدفاع : كيميتش، زوله، بافارد، ديفيد ألابا.
خط الوسط : تياجو، توليسو، مولر، جنابري، كومان.
خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.
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