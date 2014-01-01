بايرن ميونخ يعلن رسميًا عن التعاقد مع فيليب كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن توصله لاتفاق رسمي مع نادي برشلونة الإسباني، على ضم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف البافاري.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي البافاري، أن الاتفاق ينص على انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوفهم، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء في نهاية مدة الإعارة.

وصرح المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، كما جاء عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "يمكنني أن أؤكد أن كارل هاينز رومينيجه كان في برشلونة هذا الأسبوع وتوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة مع اللاعب وإدارته".

وأضاف: "كانت المحادثات جيدة جدًا وأود أيضًا أن أشكر نادي برشلونة على ذلك، ولكن من الواضح أنه لا يزال يتعين علينا وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، لكن يسعدنا أن نجلب هذا اللاعب إلى نادي بايرن ميونيخ ".

رئيس بايرن ميونخ: نتابع كوتينيو منذ فترة طويلة

كما أكد رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ، أنه من المتوقع أن يصل كوتينهو إلى ميونيخ يوم الأحد أو الاثنين ليخضع إلى الكشف الطبي ومن ثم يقوم بتوقيع العقد.

وأضاف رئيس النادي: "الاسم لا يهم، فقط ما يهمنا هي جودة اللاعبين، نحن نتابع اللاعب منذ فترة طويلة".