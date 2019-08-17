بث مباشر.. ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الوطن سبورت"، اليوم السبت، بثا مباشرا لمباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» للموسم الجديد 2019-2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الرابعة عصرا على ملعب سانت مارى، معقل القديسين، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

بث مباشر ليفربول وساوثهامبتون

ويتطلع ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، لتحقيق فوزه الحادى عشر على التوالى فى الدورى الإنجليزى، بعدما حقق 9 منها الموسم الماضى، بجانب الفوز على نوريتش سيتى فى الجولة الأولى، من أجل معادلة رقمه القياسى فى الفوز المتتالى بالبريميرليج، الذى حققه فى عام 2014، مع المدرب بريندان رودرجرز، كما سيحاول الريدز الاستفادة من تعثر ساوثهامبتون فى الجولة الماضية أمام بيرنلى بعدما خسر 0-3، لإحراز فوزه الثانى توالياً.

وسيحاول لاعبو ساوثهامبتون تعويض خسارة الجولة الأولى، أمام فريق بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد، بمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، خاصة أن الخسارة ستدفع بفريق القديسين نحو قاع الجدول، ويحتل الفريق المُضيف في مواجهة اليوم، المركز السابع عشر بدون نقاط.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون

خط الوسط: تشامبرلين، فينالدوم، جيمس ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني

يُذكر أن مواجهتي الموسم الماضي اللتين جمعتا الفريقين حسمهما فريق ليفربول، ففي الدور الأول أقيمت المباراة على ملعب أنفيلد يوم 22 سبتمبر 2018، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الدور الثاني، حقق أيضا ليفربول الانتصار لكن بنتيجة 3-1، على ملعب سان ماري معقل ساوثهامبتون يوم الخامس من شهر أبريل من العام الجاري.