بالفيديو.. ماني يخطف هدف التقدم لليفربول أمام ساوثهامبتون

أحدث الأخبار
محمد صلاح مع ليفربول قبل هدف ماني
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون، المقامة على ملعب سانت مارى، معقل القديسين، بتقدم الريدز بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» للموسم الجديد 2019-2020.
جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعدما تسلم الكرة أمام منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، قبل أن يتوغل في دفاعات القديسين ويسدد كرة سكنت المرمى في الدقيقة 46 وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.
وشهدت أول ثلاثين دقيقة الماضية تفوقا ملحوظا من جانب ساوثهامبتون، إذ تمكنوا من تشكيل خطورة على مرمى أدريان ميجيل، حارس ليفربول، الذي تصدى لكرة رأسية من يوشيدا، مدافع القديسين، وأبعدها من على خط المرمى، كما سدد ساوثهامبتون على المرمى خلال هذه الفترة أربع كرات، فيما ظهرت خطورة ليفربول أقل، كما أن المصري محمد صلاح لم يظهر خطورته حتى الآن، فضلا عن ظهوره المتواضع مثله مثل باقي لاعبي الريدز، وهو ما يظهر الضغط القوي الذي يمارسه ساوثهامبتون على لاعبو المنافس.
اسلوب
ويأمل ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، لتحقيق فوزه الحادى عشر على التوالى فى الدورى الإنجليزى، بعدما حقق 9 منها الموسم الماضى، بجانب الفوز على نوريتش سيتى فى الجولة الأولى، من أجل معادلة رقمه القياسى فى الفوز المتتالى بالبريميرليج، الذى حققه فى عام 2014، مع المدرب بريندان رودرجرز، كما سيحاول الريدز الاستفادة من تعثر ساوثهامبتون فى الجولة الماضية أمام بيرنلى بعدما خسر 0-3، لإحراز فوزه الثانى توالياً.
فى المقابل، يسعى ساوثهامبتون لاستغلال عاملى الأرض والجمهور ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة فى الجولة الأولى بثلاثية أمام بيرنلى، كما يأمل فى فك عقدته أمام ليفربول فى مواجهات الدورى، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف خلال هذه المواجهة.
الأهلي
0
:
0
08:00 PMكأس مصر
بيراميدز
مانشستر سيتي
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
نيم أولمبيك
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
ميتز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
بوردو
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
تولوز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
أميان
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
06:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
فالنسيا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
ريال مايوركا
0
:
0
08:00 PMالدوري الإسباني
إيبار
ليجانيس
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
فياريال
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
أدو دين هاج
0
:
0
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
في في في فينلو
0
:
0
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
إمين
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
بيلينينسيش
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
بورتو
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
06:15 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
قيصري سبور
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
سيفاس سبور
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
آرسنال
2
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
ساوثهامتون
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
نوريتش سيتي
3
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
أستون فيلا
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
برايتون
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
إيفرتون
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نانت
0
:
0
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
بوروسيا دورتموند
5
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
باير ليفركوزن
3
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
فيردر بريمن
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
فولفسبورج
2
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
كولن
فرايبورج
3
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
سيلتا فيجو
0
:
1
05:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
موريرينسي
2
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
تعليقات الفيسبوك