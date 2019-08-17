بالفيديو.. ماني يخطف هدف التقدم لليفربول أمام ساوثهامبتون

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون، المقامة على ملعب سانت مارى، معقل القديسين، بتقدم الريدز بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» للموسم الجديد 2019-2020.

جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعدما تسلم الكرة أمام منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، قبل أن يتوغل في دفاعات القديسين ويسدد كرة سكنت المرمى في الدقيقة 46 وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت أول ثلاثين دقيقة الماضية تفوقا ملحوظا من جانب ساوثهامبتون، إذ تمكنوا من تشكيل خطورة على مرمى أدريان ميجيل، حارس ليفربول، الذي تصدى لكرة رأسية من يوشيدا، مدافع القديسين، وأبعدها من على خط المرمى، كما سدد ساوثهامبتون على المرمى خلال هذه الفترة أربع كرات، فيما ظهرت خطورة ليفربول أقل، كما أن المصري محمد صلاح لم يظهر خطورته حتى الآن، فضلا عن ظهوره المتواضع مثله مثل باقي لاعبي الريدز، وهو ما يظهر الضغط القوي الذي يمارسه ساوثهامبتون على لاعبو المنافس.

اسلوب

ساديو ماني يتقدم لليفربول بهدف على ساوثهامبتون

ويأمل ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، لتحقيق فوزه الحادى عشر على التوالى فى الدورى الإنجليزى، بعدما حقق 9 منها الموسم الماضى، بجانب الفوز على نوريتش سيتى فى الجولة الأولى، من أجل معادلة رقمه القياسى فى الفوز المتتالى بالبريميرليج، الذى حققه فى عام 2014، مع المدرب بريندان رودرجرز، كما سيحاول الريدز الاستفادة من تعثر ساوثهامبتون فى الجولة الماضية أمام بيرنلى بعدما خسر 0-3، لإحراز فوزه الثانى توالياً.

فى المقابل، يسعى ساوثهامبتون لاستغلال عاملى الأرض والجمهور ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة فى الجولة الأولى بثلاثية أمام بيرنلى، كما يأمل فى فك عقدته أمام ليفربول فى مواجهات الدورى، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف خلال هذه المواجهة.