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بالفيديو.. محمد صلاح يُشارك في انتصار ليفربول على ساوثهامبتون بثنائية

بالفيديو.. ساوثهامبتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول بخطأ فادح من أدريان

05:46 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. ساوثهامبتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول بخطأ فادح من أدريان

ليفربول وساوثهامبتون

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سجل ساوثهامبتون الهدف الأول في شباك ليفربول خلال المباراة التي تجمعهما بملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتسبب الحارس أدريان في استقبال ليفربول الهدف الأول بخطأ فادح، بعد أن سدد الكرة في أقدام مهاجم ليفربول السابق وساوثهامبتون الحالي داني إنجز.

وكان يورجن كلوب قد أخرج النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 72 وحل بدلا منه المهاجم البلجيكي أوريجي.

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم فريق ليفربول أولًا عن طريق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني 46، حيث استلم "ماني" تميريرة رائعة من الجهة اليسرى، قبل أن ينجح في التوغل داخل دفاعات فريق ساوثهامبتون، ويسدد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 46، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني، نجح المهاجم الدولي البرازيلي في إضافة ثاني أهداف ليفربول من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء "القديسين"، بعدما نجح في مراوغة دفاعاتى الفريق الخصم ببراعة.

وفي الدقيقة 83، ومن خطأ قاتل لحارس مرمى ليفربول أدريان ميجيل، نجح داني إينجز، في إحراز أول أهداف ساوثهامبتون في اللقاء بعدما أخطأ حارس مرمى الريدز في تمرير الكرة التي وصلت في النهاية لـ "إينجز" ليسددها في الشباك مباشرة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف بقى ساوثهامتون على حاله بلا رصيد يذكر من النقاط في المركز الـ18.

 

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