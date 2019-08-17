بالفيديو.. محمد صلاح يُشارك في انتصار ليفربول على ساوثهامبتون بثنائية

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم فريق ليفربول أولًا عن طريق الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني 46، حيث استلم "ماني" تميريرة رائعة من الجهة اليسرى، قبل أن ينجح في التوغل داخل دفاعات فريق ساوثهامبتون، ويسدد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 46، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني، نجح المهاجم الدولي البرازيلي، روبرتو فيرمينو في إضافة ثاني أهداف ليفربول من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء "القديسين"، بعدما نجح في مراوغة دفاعاتى الفريق الخصم ببراعة.

خطأ قاتل لحارس ليفربول

وفي الدقيقة 83، ومن خطأ قاتل لحارس مرمى ليفربول أدريان ميجيل، نجح داني إينجز، في إحراز أول أهداف ساوثهامبتون في اللقاء بعدما أخطأ حارس مرمى الريدز في تمرير الكرة التي وصلت في النهاية لـ "إينجز" ليسددها في الشباك مباشرة.

وشارك الجناح الدولي المصري، محمد صلاح في المباراة منذ بدايتها، وخرج ُمستبدلًا في الدقيقة 78.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف بقى ساوثهامتون على حاله بلا رصيد يذكر من النقاط في المركز الـ18.