عاجل.. بالفيديو.. لوكاس مورا يحرز هدف تعادل توتنهام أمام مانشستر سيتي

نجح فريق توتنهام في إحراز ثاني أهدافه أمام مانشستر سيتي، وذلك في المبارة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد"، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز هدف توتنهام هوتسبير الثاني لوكاس مورا، في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وكان فريق مانشستر سيتي هو البادئ بالتسجيل أولًا عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 21 من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل إيريك لاميلا لصالح توتنهام من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 23.

ونجح فريق مانشستر سيتي في معاودة التقدم من جديد عن طريق رأسية المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من داخل منطقة جزاء توتنهام، في الدقيقة 35.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي نجح في الانتصار على نظيره وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتشير نتيجة المباراة التي تجمع كلا الجانبين حاليًا إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

على الجانب الآخر، تمكن فريق توتنهام من الانتصار على أستون فيلا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الأولى من البطولة الإنجليزية الكبيرة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس برصيد 3 نقاط.

في المقابل، يحتل فريق توتنهام حاليًا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان فريق مانشستر سيتي نجح أيضًا في التتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية منذ أيام على حساب فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي".