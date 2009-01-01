محمد صلاح يكشف موقفه من الاعتزال الدولي مع منتخب مصر

تحدث المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اليوم الاثنين، عن إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليا، خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمات التي دخل فيها مع اتحاد الكرة، خلال الفترات السابقة.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "الاعتزال الدولي يبدو صعبا للغاية في هذه الأوقات، أنا أعشق مصر كثيرا، ودائما ما أفكر في هذا البلد الكبير، ولم أفكر في الاعتزال".

وأضاف لاعب ليفربول: "حب بلدي هو ما يجعلني أتقدم كثيرا منذ الاحتراف في الخارج، أحب مصر فأنا أمثل قدوة للأطفال الذين يريدون أن يكونوا مثلي في يوم من الأيام".

وتابع الفرعون المصري: "أتمنى أن أظل الشخص الذي تحبه الأطفال وملهمهم، لذلك وجودي رفقة منتخب مصر أمر كبير، وتركه غاية في الصعوبة".

غياب محمد صلاح عن قائمة بوشكاش لأفضل هدف في 2019

من ناحية أخرى، شهدت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل هدف في 2019 "بوشكاش" غياب محمد صلاح، آخر المتوجين بها بهدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي، كما أن الفرعون المصري أول لاعب عربي وأفريقي يحصد الجائزة التي بدأت عام 2009، بطلب من رئيس الاتحاد الدولي السابق، السويسري جوزيف بلاتر، و منذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الFIFA للأفضل في الكرة (The Best).

جدير بالذكر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول المتوجين بالجائزة في عام 2009، بهدفه في مرمى بورتو بدوري أبطال أوروبا، بينما محمد صلاح حصل على أعلى نسبة تصويت في العالم بالعام الماضي وبلغت 38%، متفوقا على هدف كريستيانو رونالدو الذى هز به شباك يوفنتوس وجاء فى المركز الثانى بحصوله على 22%، فيما جاء هدف دى أراسكايتا فى أمريكا مينيرو ثالثا بـ17% من مجموع الأصوات.

ويتنافس على جائزة بوشكاش لهذا العام كل من:

ماتيوس كونها، لاعب لايبزيج في ليفركوزن

خوان فرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني في ريسينج كلوب

زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، في مرمى تورنتو

ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في ريال بيتيس

اللاعبة أجارا نشوت، لاعبة منتخب الكاميرون، في نيوزيلندا

فابيو كوالياريلا ، لاعب سامبيدوريا، في مرمى نابولي

اللاعبة أيمي رودريجيز، لاعبة يوتاه رويال، في مرمى سكاي بلو أف سي

اللاعبة بيلي سيمسون، لاعبة سيون السويسري، في مرمى كيلفتون فيلا

أندروس تاونسيند، لاعب كريستال بالاس، في مرمى مانشستر سيتي،

دانييل زوري، لاعب فريق ديبريسين المجري، في مرمى فرينك فروس