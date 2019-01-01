صلاح: تقنية الفيديو عادلة أكثر من اللازم.. وكرة القدم أفضل بأخطاء الحكام

تحدث المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تقنية حكم الفيديو "فار"، موضحا أنه لا يحب هذه التقنية الجديدة.

وأضاف "صلاح" في تصريحاته خلال حواره مع شبكة "سي ان ان": "أنا لا أفضل كرة القدم بتقنية الفيديو الجديدة واستخدام حكم الفيديو في المباريات، أعشق اللعبة كما هي بدون حكم الفيديو".

وتابع لاعب ليفربول: "من الرائع أن يتم حماية اللاعبين من اللعبات الخطيرة والتدخلات القوية، لكنني أرى أن يكون ذلك هو السبب الوحيد فقط في استخدام الفار".

وأكمل: "أحب كرة القدم بالأخطاء التي تحدث من قبل الحكام والأخطاء التي تحدث أيضا من جانب اللاعبين، في هذه الحالة نرى أن كرة القدم حماسية".

صلاح: انتظروا حصولي على ضربات جزاء كثيرة بسبب "فار"

وواصل الفرعون المصري حديثه: "لقد ساعدتني تقنية حكم الفيديو المساعد في الحصول على ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، فالتقنية عادلة أكثر من اللازم، وأنا أرى كرة القدم أفضل بالأخطاء".

واختتم صلاح: "سأحصل على ضربات جزاء كثيرة هذا الموسم بسبب هذه التقنية، وانتظروا ذلك".

صلاح يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

وقال "صلاح" في تصريحاته عن تفكيره بعد الاعتزال الدولي بعد الانتقادات، التي تعرض لها عقب البطولة:"الاعتزال الدولي يعد صعبا للغاية بالنسبة لي في هذه الأوقات، أنا أعشق مصر كثيرًا، ولم أفكر في الاعتزال نهائيًا"، مضيفا: "حب بلدي هو ما يجعلني أتقدم كثيرًا منذ الاحتراف في الخارج، أحب مصر فأنا أمثل قدوة للأطفال، الذين يريدون أن يكونوا مثلي في يوم من الأيام".

وتابع الفرعون المصري قائلًا: "أتمنى أن أظل الشخص، الذي تحبه الأطفال وملهمهم، لذلك وجودي رفقة منتخب مصر أمر كبير، وتركه غاية في الصعوبة".