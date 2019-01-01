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محمد صلاح عن تفاهمه مع ماني وفيرمينو: لاعبو ليفربول السبب الرئيسي في تألقنا

08:16 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
محمد صلاح عن تفاهمه مع ماني وفيرمينو: لاعبو ليفربول السبب الرئيسي في تألقنا

صلاح وماني وفيرمينيو

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تحدث محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن أسباب تألقه رفقه ثنائي هجوم الريدز روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقال "صلاح"، في تصريحاته لشبكة سي إن إن الأمريكية عن أسباب تألق هجوم ليفربول:"نقوم بعمل جيد في هجوم الفريق، ولكن لا يمكن التقليل بما يقوم به كامل الفريق".

وأضاف قائد ليفربول:"باقي الفريق يدافعون جيدًا، ويعطونا الكثير من الفرص، ونعمل دائمًا على استغلالها بإحراز الأهداف".

صلاح: استمرار الفوز أهم من إحراز الأهداف

وتابع نجم منتخب مصر:"أحرزنا الكثير من الأهداف بالفعل، والتفاهم واضح تماما بيننا، ولكن الأهم من إحراز الأهداف هو الاستمرار في الفوز".

وكان "صلاح" قد أكد في تصريحاته لشبكة سي إن إن، عن تفكيره في الاعتزال الدولي بعد الانتقادات، التي تعرض لها عقب مشاركته مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2019، قائلًا:"الاعتزال الدولي يعد صعبا للغاية بالنسبة لي في هذه الأوقات، أنا أعشق مصر كثيرًا، ولم أفكر في الاعتزال نهائيًا"، مضيفا: "حب بلدي هو ما يجعلني أتقدم كثيرًا منذ الاحتراف في الخارج، أحب مصر فأنا أمثل قدوة للأطفال، الذين يريدون أن يكونوا مثلي في يوم من الأيام".

وتابع الفرعون المصري قائلًا:"أتمنى أن أظل الشخص، الذي تحبه الأطفال وملهمهم، لذلك وجودي رفقة منتخب مصر أمر كبير، وتركه غاية في الصعوبة".

وواصل الفرعون المصري حديثه:"لقد ساعدتني تقنية حكم الفيديو المساعد في الحصول على ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، فالتقنية عادلة أكثر من اللازم، وأنا أرى كرة القدم أفضل بالأخطاء".

واختتم صلاح:"سأحصل على ضربات جزاء كثيرة هذا الموسم بسبب هذه التقنية، وانتظروا ذلك".

ويستعد ليفربول لمواجهة أسنال يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع ليفربول في أول جولتين الفوز على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري، بعد تعثر مانشستر سيتي في مباراته أمام توتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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