GAME OF THRONES والطيران والكشري.. صلاح يكشف عن معلومات شخصية في حياته

أكد الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يملك أكثر من قدوة في الكرة العالم، وأبرزهم البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي، الذي لعب معه في صفوف روما الإيطالي.

واختار الفرعون المصري، خلال حواره مع شبكة CNN الإنجليزية، زميله في الفريق، الكرواتي ديان لوفرين، كأكثر زملائه في الفريق مرحا.

وأعلن صلاح ايضا خلال الحوار، حبه لمسلسل GAME OF THRONES و LA CASA DE PAPEL، وأنه يتابعهم بشغف.

وعن الخلفة الخاصة بهاتفه، أكد أنها صورة أبنته، ومغنيه المفضل هو دريك، ولو كان يملك قدرات خاصة فكان يفضل الطيران، وأوضح أن الكشري هو أكلته المفضلة.