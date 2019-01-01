أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعثة مصر تكرم العاملين بمقر الإقامة بالرباط في دورة الألعاب الإفريقية

الاتحاد السكندري يتوجه للمبيت بالقاهرة قبل السفر الكويت غدًا

نيمار يتسبب في عقوبة مغلظة على باريس سان جيرمان.. وريال مدريد يتحرك لضم اللاعب

بالصور.. مطيع فخر الدين يحضر اجتماعات الاتحاد الدولى للجودو بطوكيو بصحبة نائبه

GAME OF THRONES والطيران والكشري.. صلاح يكشف عن معلومات شخصية في حياته

03:41 م | الخميس 22 أغسطس 2019
كتب: محمد السيسي
GAME OF THRONES والطيران والكشري.. صلاح يكشف عن معلومات شخصية في حياته

صلاح

أخبار متعلقة

أكد الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يملك أكثر من قدوة في الكرة العالم، وأبرزهم البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي، الذي لعب معه في صفوف روما الإيطالي.

واختار الفرعون المصري، خلال حواره مع شبكة CNN الإنجليزية، زميله في الفريق، الكرواتي ديان لوفرين، كأكثر زملائه في الفريق مرحا.

وأعلن صلاح ايضا خلال الحوار، حبه لمسلسل GAME OF THRONES و LA CASA DE PAPEL، وأنه يتابعهم بشغف.

وعن الخلفة الخاصة بهاتفه، أكد أنها صورة أبنته، ومغنيه المفضل هو دريك، ولو كان يملك قدرات خاصة فكان يفضل الطيران، وأوضح أن الكشري هو أكلته المفضلة.

 

أخبار قد تعجبك

المجلس المؤقت للجبلاية يتسلم مهام عمله.. ويبدأ فتح ملفات اتحاد الكرة

استطلاع رأى

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • العدالة

    العدالة

  • السيلية

    السيلية

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • الخور

    الخور

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سايبا

    سايبا

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • الغرافة

    الغرافة

  • 0

    :

    0

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الشحانية

    الشحانية

  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • 0

    :

    0

    04:40 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

الأكثر قراءة

أزمة بين رئيس الزمالك وأمير مرتضى بسبب كهربا

«الوطن سبورت» ينفرد بأسماء الأربعة للمرشحين لتدريب الأهلي .. والحسم خلال ساعات

عاجل.. وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق
تخصيص 1٫5 مليون دولار لمدرب الأهلي الجديد