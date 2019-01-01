أوباميانج قبل مواجهة ليفربول.. أنا مثل صلاح وسنوقف خطورته

أكد بير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال، أن فريقه يمكنه الفوز على ليفربول خلال المباراة التي ستجمعهما غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، السادسة والنصف مساءً.

وأوضح أوباميانج، أن أرسنال يمكنه مواجهة ثلاثي ليفربول الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، كونه يمتلك ثلاثي دفاعي قادر على مجابهتهم، بقيادة لاكازيت ونيكولاس بيبي، بالإضافة إليه نفسه.

قادرون على منافسة ثلاثي ليفربول

وقال أوباميانج، إن ليفربول لعب الموسم الماضي بثلاثي هجومي لديه قدرات هجومية عالية، موضحا أننا قادرون على مواجهتهم، مشددا على أنه هناك الكثير من أوجه الشبه بين الفريقين، إذ قال: "أنا وبيبي نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يمتلك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو".

وأوضح أن الثلاثي في أرسنال وليفربول متشابه، والمستوى بينهما متقارب لحد كبير.

وأشار أوباميانج أن بيبي انسجم كثيرا مع الفريق فهو يتحدث اللغة الفرنسية، وسيكون من السهل عليه الاستقرار والتفاهم معنا، موضحًا أنه سيفيد الفريق من حيث السرعة وإنهاء الهجمات على النحو الأمثل.

وكان بيبي قد كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم هجومه بعدما قدم اللاعب موسما مميزًا مع ليل.

وأردف الدولي الجابوني أنه شارك في الكثير من المباريات في الجانب الأيمن أو الأيسر خلال مسيرته لذلك فأنا معتاد على اللعب في أي مركز.

وأوضح أنه عندما ألعب كمهاجما صريحا يتعين علي اقتناص الكرة وتسجيل الأهداف، بينما عندما ألعب على الأطراف أحتاج للركض والدفاع أكثر مما أكون مهاجما متمركزا أمام مرمى المنافس، لكن ذلك ليس مشكلة لدي، موضحًا أنه يقدم نفس الدور الذي يفعله صلاح مع ليفربول، فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز.