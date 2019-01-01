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شوط أول.. أفيس يستقبل هدفين أمام ريو آفي.. وإيناسيو يستبدل "كهربا"

11:06 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
شوط أول.. أفيس يستقبل هدفين أمام ريو آفي.. وإيناسيو يستبدل "كهربا"

كهربا

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إنتهى الشوط الأول من مباراة أفيس البرتغالي والذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" وريو آفي بتقدم آفي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة المقامة بين الطرفين في الجولة الثالثة من عمر الدوري البرتغالي.

ويتأخر فريق كهربا الذي فاز في مباراة وخسر في مثلها بهدفين دون رد، في الشوط الأول، حيث سجل أهداف ريو آفي مهدي طارمي في الدقائق 10،22.

ويشارك كهربا أساسيًا في المباراة، حيث ظهر بمستوى متوسط.

ويخوض محمود عبدالمنعم "كهربا" أولى مبارياته الرسمية، خاصة بعدما حصل فريقه على البطاقة الدولية بشكل رسمي.

وفي الدقيقة 43 قرر أوجستو إيناسيو خروج محمود عبدالمنعم "كهربا" ودخل بدلًا منه تافاريز.

إيهاب الخطيب يكشف مفاجأة كهربا للزمالك.. وموعد انتقاله للأهلي رسميًا

وأكد الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، إن محمود كهربا، لاعب الزمالك الأسبق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي سوف ينتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال إيهاب الخطيب:"نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تسلم البطاقة الدولية الخاصة بكهربا، وسوف يشارك اللاعب مع ناديه وتحت قيادة مدربه والمدير الفني السابق للزمالك إيناسيو في الجولة الأولى من بطولة الدوري البرتغالي أمام ريو أفي".

وتابع "الخطيب" حديثه، قائلًا:"نادي ديسبورتيفو أفيس طالب باستخراج بطاقة مؤقتة لكهربا عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما رفض الاتحاد المصري تسليم البطاقة الخاصة باللاعب المصري لناديه البرتغالي الجديد، وبالفعل استخرج النادي البرتغالي بطاقة مؤقتة لكهربا من الاتحاد الدولي".

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