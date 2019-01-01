بالفيديو.. ملخص تريزيجيه أمام إيفرتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

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تريزيجيه
تغلب فريق أستون فيلا على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالشوط الأول.
وسجل هدف أستون فيلا الأول في الشوط الأول، البرازيلي ويسلي موراييس بالدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف أنور الغازي الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 95 بعد تمريرة مميزة من البرازيلي ويسلي.
وبدأ تريزيجيه أساسيا في تشكيل أستون فيلا للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري الإنجليزي، فيما جلس المحمدي على دكة البدلاء.
وقدم تريزيجيه أدائا جيدا في مباراته الثالثة على التوالي بالدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، وشكل جبهة قوية في الجانب الأيسر.
وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة 83 بعد مناوشاته مع كولمان ظهير إيفرتون.
ودخل أحمد المحمدي بديلا لتريزيجيه في الدقيقة 86 من زمن المباراة، وقدم النجم المصري الوافد الجديد للبريميرليج ادائا جيدا مع فريقه الإنجليزي في ثالث مباراة يشارك بها أساسيا في البريميرليج.
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