عاجل.. صلاح وماني وفيرمينو.. تشكيل ناري لليفربول أمام أرسنال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة أرسنال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب أنفيلد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD2، ويعلق عليها علي محمد علي، فيما يقودها تحكيميا الإنجليزي أنتوني تايلور.

وجاء تشكيل ليفربول استعدادا لمباراة أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندري روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ليفربول يسعى للتربع على عرش الدوري الإنجليزي

ويأمل ليفربول في مباراة اليوم أمام أرسنال فض الشراكة معه من أجل التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتشارك الثنائي في الصدراة بـ 6 نقاط لكل منهما، إلا أن الريد يتفوق على أرسنال بفضل الفارق التهديفي، حيث أحرز لاعبو ليفربول 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين ويملك فارق 4، بينما أحرز لاعبو أرسنال 3 أهداف واهتزت شباكه مرة واحدة بفارق هدفين.

وحقق ليفربول الفوز في أول جولتين على حساب نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وشهدت المباراة تسجل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وديفوك أوريجي وهدف ذاتي سجله هانلي، فضلا عن الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى الفريق الضيف ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وسجل لأصحاب الأرض إنجز.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول خسر بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لحساب فريق مانشستر سيتي في بداية الموسم الجديد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي"، كما نجح الفريق الإنجليزي الكبير في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي.