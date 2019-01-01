عاجل بالفيديو.. محمد صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول في مرمى أرسنال

نجح فريق ليفربول في إحراز ثالث أهدافه في مرمى أرسنال، في المواجهة التي تجمع كلا الفريقين، حاليًا على ملعب "أنفيلد"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز ثالث أهداف الريدز محمد صلاح، في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

يذكر أن فريق ليفربول يتربع حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 6 نقاط حتى الآن.

وانتصر فريق ليفربول على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

ونجح فريق ليفربول في مواصلة انتصاراته بالفوز على ساوثهامبتون، بالجولة الثانية من الدوري بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي نجح في التتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية في بداية الموسم الجديد، وذلك عقب الانتصار على الريدز في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي".

كما نجح فريق ليفربول في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك عقب انتصاره على تشيلسي بركلات الجزاء، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

وكان فريق أرسنال قد انتصر في الجولة الأولى على نيوكاسل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سانت جيمس بارك".

وفي الجولة الثانية، نجح الجانرز في الانتصار على بيرنلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "الإمارات".

يذكر أن فريق أرسنال يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق النقاط خلف ليفربول المتصدر.