بالفيديو.. محمد صلاح يسجل هدفين في ثلاثية ليفربول أمام أرسنال

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محمد صلاح
نجح فريق ليفربول في تعزيز صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك عقب انتصاره على أرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الثالثة.
أحرز ثلاثية الريدز كلًا من: جويل ماتيب في الدقيقة 41، ومحمد صلاح في الدقيقتين 49 من ضربة جزاء، والدقيقة 58.
فيما سجل لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني أليكس توريرا هدف أرسنال الوحيد بتلك المواجهة في الدقيقة 85.
ونجح الجناح الدولي المصري في تسجيل ثاني وثالث أهداف فريقه في تلك المواجهة، ليكون بذلك قد نجح في إحراز 3 أهداف حتى الآن ببطولة الدوري الإنجليزي.
بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في وصافة البطولة الإنجليزية الكبيرة.
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