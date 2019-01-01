أحدث الأخبار

أخر الأخبار

3 ميداليات جديدة لمصر في السباحة بدورة الألعاب الأفريقية

بالفيديو.."هاتريك" ليفاندوفيسكي يقود بايرن ميونخ للفوز على شالكة بثلاثية

عاجل.. عمومية الجبلاية تشترط تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية لقبول استقالة ثروت سويلم

عنتر ومحمد جابر على رأس مستبعدي الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

بالفيديو.. محمد صلاح يسجل هدفين في ثلاثية ليفربول أمام أرسنال

08:27 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. محمد صلاح يسجل هدفين في ثلاثية ليفربول أمام أرسنال

محمد صلاح

أخبار متعلقة

نجح فريق ليفربول في تعزيز صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك عقب انتصاره على أرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الثالثة.

أحرز ثلاثية الريدز كلًا من: جويل ماتيب في الدقيقة 41، ومحمد صلاح في الدقيقتين 49 من ضربة جزاء، والدقيقة 58.

فيما سجل لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني أليكس توريرا هدف أرسنال الوحيد بتلك المواجهة في الدقيقة 85.

    

    

    

    

ونجح الجناح الدولي المصري في تسجيل ثاني وثالث أهداف فريقه في تلك المواجهة، ليكون بذلك قد نجح في إحراز 3 أهداف حتى الآن ببطولة الدوري الإنجليزي.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في وصافة البطولة الإنجليزية الكبيرة.

أخبار قد تعجبك

4 ملايين دولار تفصل بين الأهلى والألمانى «ماجات»

استطلاع رأى

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • ديكيداها أف سي

    ديكيداها أف سي

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 2

    :

    3

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • واتفورد

    واتفورد

  • 1

    :

    3

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • أنجيه

    أنجيه

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 3

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • بادربورن

    بادربورن

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    3

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • الفتح

    الفتح

  • 1

    :

    2

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    06:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتفاق

    الاتفاق

  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • اويلرز

    اويلرز

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 1

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    3

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 3

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    2

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير: الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو

بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة
الرياضة المصرية تنطلق عالمياً: إنجازات وأرقام قياسية.. ومتطلبات للحفاظ على القمة