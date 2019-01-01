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محمد النني يقترب من بشكتاش التركي

12:29 م | الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب: إسلام حجازي
محمد النني يقترب من بشكتاش التركي

محمد النني

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بات رحيل محمد النني لاعب وسط أرسنال عن الفريق الإنجليزي أمرًا محتومًا، بعدما أعلن المدير الفني للفريق الإسباني أوناي إيمري رغبته في عدم تواجد اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة، ونصحه بالبحث عن تحد جديد.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية الأحد المقبل، ويتعين على اللاعب الرحيل ودراسة جميع العروض من أجل المشاركة وإثبات نفسه مجددًا بعدما تم تهميش دور اللاعب مع النادي منذ أن تولى إيمري قيادة الفريق خلفا لأرسين فينجر.

بشكتاش يدخل صراع ضم النني

وأوضحت تقارير تركية، أن نادي بشكتاش دخل الصراع لضم محمد النني من أرسنال قبل غلق باب الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد، إذ تفاضل الإدارة بين الدولي المصري وليمينا لاعب ساوثامبتون.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي يبحث عن ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خاصة وأنه مرتبط بعقد طويل الأمد مع الأرسنال.

وكان نادي بوردو الفرنسي قد دخل في مفاوضات لضم محمد النني أيضًا على سبيل الإعارة، خاصة بعدما تعثر على الفريق الفرنسي ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر.

ولم يشارك النني مع الأرسنال بانتظام منذ الموسم الماضي خاصة وأن المدير الفني يعتمد على ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت تشاكا، في تشكيلته الأساسية بالمباريات.

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