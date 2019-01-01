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ديلي ميل: محمد صلاح قتل ديفيد لويز وأذله

10:53 م | الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
ديلي ميل: محمد صلاح قتل ديفيد لويز وأذله

صلاح وديفيد لويز

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سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول بعد تألقه اللافت أمام أرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، والتي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 3-1.

ونجح الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا في تسجيل ثنائية لفريقه خلال تلك المواجهة، ليرفع بذلك رصيده إلى 3 أهداف محتلًا بذلك المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدولي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن سرعة "صلاح" الرهيبة قتلت مدافع أرسنال ديفيد لويز وقضت عليه تمامًا، ولم يستطع فعل شيء إزاء تلك السرعة، التي لا تصدق، الأمر الذي أدى إلى قيام المدافع البرازيلي بجذب "صلاح" من قميصه ليسقط ويحتسب حكم اللقاء على الفور ركلة جزاء لمصلحة ليفربول.

واضافت أن اللاعب المصري عاد من جديد ليقوم بإذلال ديفيد لويز من جديد ويتجاوزه بسرعته المعتادة بعد انطلاقه بالكرة بسرعة كبيرة قبل منتصف الميدان، ويمر بعدها من مونريال، ويطلق تصويبة قوية في الزاوية اليمنى يضاعف من خلالها نتيجة اللقاء لصالح فريقه.

ليفربول يعتلي قمة الدوري الإنجليزي

يذكر أن فريق ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية للريدز، سجل منها الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وحيدًا..

وكان فريق ليفربول قد انتصر على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في الجولة الأولى على ملعب "أنفيلد".

وفي الجولة الثانية، فاز فريق ليفربول بصعوبة على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الثالثة، نجح ليفربول في الانتصار على ضيفه أرسنال بنتيجة 3-1.

يذكر أن فريق ليفربول نجح في الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر الأوروبية على حساب تشيلسي، قبل أن يخسر لقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية على يد مانشستر سيتي.

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