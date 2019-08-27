محمد صلاح يرد على أحد مستخدمي لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي

رد محمد صلاح، جناح وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، على أحد مستخدمي لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي، بعد عن أن نشر الأخير فيديو يتحدث فيه عن اختار الفرعون والسنغالي ساديو ماني في تشكيل اللعبة.

وقال مستخدم لعبة فانتازي في فيديو عبر حسابه على تويتر: "يا جماعة الناس اللى بتلعب فانتازي تركز في النقطة دي عشان بتخزوف فيها كل جولة، عندك صلاح وعندك ماني، هتشتري ماني الجولة دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح، هيتألق ماني، طب ايه الحل، الحل عشان ماني وصلاح يرتاحوا، نبوظ التشكيلة بتاعتنا نبوظها كلها، نخرب الهجوم بالدفاع وخط الوسط، نخرب الدنيا ونشتري صلاح وماني هيتألق فيرمينو".

واكتفى محمد صلاح بالرد على مستخدم فانتازي بـ"ايموشن ضحك".

صلاح يتألق أمام أرسنال ويسجل هدفين

وتألق الفرعون المصري، في لقاء ليفربول الأخير ضد أرسنال، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين وفاز الريدز بنتيجة 3-1.

تقدم المدافع جويل ماتيب عن طريق ضربة رأسية، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم عاد الفرعون المصري ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له خلال اللقاء بعد مراوغة المدافع البرازيلي ديفيد لويز في منتصف الملعب والإنطلاق نحو منطقة جزاء أرسنال وتسديد أرضية زاحفة في مرمى لينو حارس الجانرز.

وجاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق الأوروجوياني لوكاس توريرا.