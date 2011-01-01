صراع فان دايك وميسي ورونالدو.. إعلان أفضل لاعب في أوروبا الليلة

يترقب مشجعو كرة القدم، الإعلان الرسمي عن أفضل لاعب في أوروبا، عن موسم 2018-2019، والذي يتنافس عليه الثلاثي، الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس الفائز بهذا اللقب، على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا، في إمارة موناكو الفرنسية.

فيرجيل فان دايك

وأثبت الهولندي فيرجيل منذ انضمامه إلى ليفربول من ساوثهامبتون، تواجده مع الريدز، وأصبح لاعبا أساسيا في فريقه ليفربول بل ونال شارة قيادة الفريق الإنجليزي، وكان أحد أسباب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولم يحقق أي مدافع من قبل، لقب أفضل لاعب في أوروبا منذ انطلاقها، وبالرغم من أنه المدافع الوحيد في القائمة النهائية، إلا أنه الأقرب لنيل هذا اللقب، خاصة أنه شارك مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي، مسجلا 9 أهداف وصناعة أربعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى كونه أكثر لاعب خاض مباريات مقارنة بزملائه، إذ لعب 4465 دقيقة.

وعلى صعيد أرقامه الدفاعية، استحوذ "فان دايك" على الكرة من منافسيه أثناء اللعب في حوالي 70% من المواجهات الثنائية، سواء على الأرض أو كالتحامات هوائية خلال الموسم الماضي، كما اهتز مرمى ليفربول في الموسم الماضي بأقل عدد من الأهداف مقارنة بباقي أندية الدوري الإنجليزي، حيث استقبلت شباك الريدز 22 هدفا، بقيادة قائد الدفاع الحديدي فيرجيل فان دايك.

ليونيل ميسي

حصل الأرجنتيني "ميسي" على لقب أفضل لاعب في أوروبا مرتين عامي 2011، 2015، ودخل البرغوث الأرجنتيني قائمة أفضل لاعبي أوروبا، بعد تقديمه مستوى مميز مع فريقه برشلونة، وقاده فيها إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني.

وسجل "ميسي" في الفترة بين شهري يوليو عام 2018، إلى نهاية يونيو 2019، 54 هدفا مع برشلونة ومنتخب بلاده، بمعدل تهديفي وصل إلى هدف كل 86 دقيقة.

ويعد "ميسي" هدّاف فريق برشلونة، الأول بدون منافس، بعد تسجيله 51 هدفا، ليصبح أكثر اللاعبين تهديفا في الدوريات الخمسة الكبرى، متفوقا على كل أقرانه.

كريستيانو رونالدو

نال البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 2014، 2016، 2017، وكان أحد أهم عوامل حسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسجّل رونالدو في الفترة من يوليو 2018 إلى نهاية يونيو 2019، 31 هدفا للفريق الإيطالي ومنتخب بلاده البرتغال بواقع هدف كل 127 دقيقة، وأحرز الدون البرتغالي مع اليوفي 28 هدفا، ليحتل رابع هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يُذكر أن لقب أفضل لاعب في أوروبا، تم إطلاقه عام 2011، وتمكن الكرواتي لوكا مودريتش من نيل هذا اللقب العام الماضي، محطما هيمنة رونالدو وميسي اللذين سيطرا عليه في الأعوام الأربعة السابقة لإنجاز "مودريتش".