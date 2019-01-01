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عاجل.. فان دايك يحصد جائزة أفضل مدافع في أوروبا

06:31 م | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. فان دايك يحصد جائزة أفضل مدافع في أوروبا

فان دايك

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، اسم الفائز بلقب أفضل مدافع في أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019، على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية.

ونجح المدافع الدولي الهولندي، ولاعب فريق ليفربول فيرجيل فان دايك في التتويج بتلك الجائزة على حساب كلًا من الثنائي مواطنه ماتياس دي ليخت، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

وكان اللاعب الهولندي قد نجح في قيادة فريق ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب انتصار الريدز على توتنهام في نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة الموسم الماضي بثنائية بيضاء.

كما قاد فان دايك فريق ليفربول لاحتلال وصافة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف خامل لقب تلك البطولة الإنجليزية الكبيرة في الموسم الماضي مانشستر سيتي.

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