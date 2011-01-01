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عاجل.. ميسي يحصد جائزة أفضل مهاجم في أوروبا

06:50 م | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. ميسي يحصد جائزة أفضل مهاجم في أوروبا

ميسي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن اللاعب المتوج بجائرة أفضل مهاجم في أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019، على هامش حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية.

ونجح الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة في التتويج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا عن موسم 2018-2019.

وحصل صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في أوروبا في مناسبتين عامي 2011، 2015، ودخل الأرجنتيني قائمة أفضل لاعبي أوروبا، بعد تقديمه مستوى رائع مع فريقه برشلونة خلال موسم 2018-2019، وقاده فيها إلى تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي في الفترة بين شهري يوليو عام 2018، إلى نهاية يونيو 2019، 54 هدفا رفقة فريقي برشلونة ومنتخب بلاده، بمعدل تهديفي وصل إلى هدف كل 86 دقيقة.

يذكر أن "ميسي" هو هداف فريق برشلونة، الأول بدون منافس، بعد تسجيله 51 هدفا، ليصبح أكثر اللاعبين تهديفا في الدوريات الخمسة الكبرى، متفوقا على كل أقرانه خلال الموسم الماضي (2018-2019).

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