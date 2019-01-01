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بالتواريخ.. مواجهات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

11:59 ص | الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالتواريخ.. مواجهات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ليفربول

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سحبت، أمس الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"، في مدينة موناكو الفرنسية، بعد تقسيم الـ32 فريقا متأهلا إلى هذا الدور إلى 4 مستويات.

ويقضي نظام قرعة دوري أبطال أوروبا، بتقسيم الـ32 فريقا إلى 8 مجموعات، ويتواجد فريق واحد من كل مستوى في كل مجموعة، بشرط ألا يتواجد فريقين من البلد ذاتها في هذا الدور، كما تم تجنيب أي مواجهة بين فرق روسيا وأوكرانيا في هذا الدور طبقا لقرار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي.

وسحب كل من اللاعب الهولندي ويسلي سنايدر، المعتزل حديثا عالم كرة القدم، وبيتر تشيك، حارس تشيلسي وأرسنال السابق، قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الخامسة، بجوار كل من نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.

وسيبدأ حامل لقب دوري أبطال أوروبا حملة الدفاع عن اللقب ضد نابولي خارج الأرض يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ثم يلعب فريق يورجن كلوب في سالزبورج بعد أسبوعين، قبل خوض مباراتين مع جينك.

ويواجه الريدز نابولي في آنفيلد أواخر نوفمبر وينتهي من دور المجموعات عن طريق مواجهة سالزبورج، وفيما يلي جدول مباريات ليفربول في مجموعته بدوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة لموسم 2019-2020:

الثلاثاء 17 سبتمبر - نابولي - ليفربول.

الأربعاء 2 أكتوبر - ليفربول - سالزبورج.

الأربعاء 23 أكتوبر - جينك ضد ليفربول.

الثلاثاء 5 نوفمبر - ليفربول - جينك.

الأربعاء 27 نوفمبر - ليفربول - نابولي.

 

 

موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وفي 16 ديسمبر، تقام قرعة دور الـ16 للبطولة، على أن تقام مباريات ذهاب هذا الدور 18، 19، 25، 26 فبراير، بينما تقام مباريات الإياب في 10، 11، 17، 18 مارس 2020.

وفي 20 مارس 2020، ستقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي للبطولة، وتلعب مباريات ذهاب ربع النهائي 7، 8 أبريل، بينما لقاءات إياب هذا الدور في 14، 15 أبريل، وفي 28، 29 من الشهر ذاته تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 5، 6 مايو.

وتتنافس الأندية الـ32 على الوصول للمباراة النهائية، والتي تقام في ملعب أتاتورك الأوليمبي في العاصمة التركية، اسطنبول، في30 من مايو لعام  2020.

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