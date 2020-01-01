تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

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ليفربول ومانشستر يونايتد
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي كان مقررا لها التاسع عشر من أكتوبر المقبل، على ملعب أولد ترافورد، بسبب ارتباط الفريقين بمواجهات أوروبية.
ويخوض ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".
وتلع المباراة يوم الأحد 20 من شهر أكتوبر المقبل، بموعدها الجديد، لتأجل المباراة 24 ساعة، نظرًا لإقامة مباريات الدوري الأوروبي يوم الخميس.
وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة جينك البلجيكي قبل 3 أيام من مواجهة مانشستريونايتد، بينما سيكون الشياطين الحمر في مهمة أيضًا بالدوري الأوروبي.
ويحتل ليفربول حالياً صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الريدز الفوز في الثلاث جولات الأولى على حساب كل من نورويتش سيتي وساوثهامبتون، بالإضافة إلى الأرسنال الذي حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
فيما يمتلك مانشستر يونايتد 4 نقاط من 3 مواجهات بعدما حقق الفوز على تشيلسي في الافتتاح برباعية دون رد، ثم التعادل أمام وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، والهزيمة أخيرًا من كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ شهدت آخر مباراتين إضاعة الشياطين الحمر لضربتي جزاء، أهدر الأولى في مباراة وولفرهامبتون بول بوجبا، بينما أضاع الثانية ماركوس راشفورد خلال مواجهة كريستال بالاس.
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