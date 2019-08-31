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بالصور| رسميا.. محمد النني يرحل عن أرسنال إلى بشكتاش

01:18 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| رسميا.. محمد النني يرحل عن أرسنال إلى بشكتاش

محمد النني لاعب باشكتاش الجديد

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، منذ قليل، رحيل لاعبه المصري محمد النني، إلى صفوف فريق بشكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لموسم 2019-2020، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووجه نادي أرسنال الشكر للاعبه المصري محمد النني، عبر موقعه الرسمي، كما سرد أبرز إنجازاته منذ قدومه للجانزر في 2016 من بازل السويسري.

وحاض لاعب الوسط المصري 17 مباراة فقط مع المدفعجية خلال الموسم الماضي 2018-2019، منها ثماني مواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي فقط من أصل 38 مباراة في الموسم، كما أنه خرج كثيرا من قائمة الفريق خلال الفترة الماضية، فضلا عن كونه لم يلعب أي مباراة في الموسم الجديد.

أرسنال يعير محمد النني إلى بشكتاش التركي بشكل رسمي لمدة موسم واحد

وكان "النني" قد وصل للعاصمة التركية إسطنبول، أمس الجمعة، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله بشكل رسمي لصفوف بشكتاش التركي، وظهر محمد النني في مطار إسطنبول وسط ترحيب كبير من جانب مشجعي فريق بيشكتاش التركي.

وغادر محمد النني لاعب المنتخب المصري وفريق آرسنال إلى تركيا من أجل التوقيع لناديه الجديد والتخلص من جحيم دكة أرسنال، الذي لازمها خلال الآونة الأخيرة منذ قدوم المدرب الفرنسي أوناي إيمري.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، بأن بيشكتاش أنهى إتفاقه على ضم النني على سبيل الإعارة على أن يكون هناك بند بنية الشراء مُقابل 16 مليون جنيه إسترليني.

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