تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا أمام كريستال بالاس.. والمحمدي بديلا

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تريزيجيه والمحمدي
أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، الذى يضم الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة كريستال بالاس فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» فى موسمه الجديد 2019-2020.
ويسعى تريزيجيه ورفاقه لحصد الفوز الثانى على التوالى وتحقيق انتفاضة قوية فى البطولة بعدما خسر أول جولتين، كما يأمل تريزيجيه فى تدوين أول أهدافه فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز رفقة فريقه الجديد.
وشهدت تشكيلة الفلاينز تواجد تريزيجيه التشكيل الأساسي للفريق، بينما يجلس المحمدي على مقاعد البدلاء، وجاءت تشكيلة أستون فيلا كالتالي:
حراسة المرمى: توم هيتون
خط الدفاع: جيلبيرت، إينجيلز، مينجز، نيل تايلور
خط الوسط: دوجلاس لويز، جاك جريليش، جون ماكجين
خط الهجوم: جوتا، تريزيجيه، ويزلى
وضمن الجولة ذاتها، يلتقى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي فى السادسة والنصف مساء، فى لقاء تضميد الجراح بالنسبة للشياطين الحمر بعد الخسارة المفاجئة فى الجولة الماضية أمام كريستال بالاس، ويستضيف مانشستر سيتى نظيره برايتون فى الرابعة عصراً على ملعب «الاتحاد»، فى لقاء تسعى من خلاله كتيبة بيب جوارديولا، مدرب السيتيزين، لحصد الفوز وتضييق الخناق على ليفربول فى صراع صدارة البطولة، ويلعب تشيلسى مع شيفيلد يونايتد على ملعب «ستامفورد بريديج»، ويواجه ليستر سيتى نظيره بورنموث، بينما يرحل واتفورد لملاقاة نيوكاسل، ويستضيف وستهام نظيره نوريتش وتقام المباريات فى الرابعة عصراً.
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