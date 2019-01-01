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الدورى الإسبانى.. أوساسونا يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول

06:01 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: أحمد البكري
الدورى الإسبانى.. أوساسونا يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول

برشلونة

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انتهى الشوط الأول بين أوساسونا ونظيره برشلونة بتقدم الأول بهدف نظيف، في المباراة التى جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب "السادار".

سجل هدف أوساسونا روبيرتو توريس، بعد عرضية رائعة من براندون لاماس من الجهة اليمنى مرت من الجميع لتجد تسديدة روبيرتو توريس القوية مرت من تير شتيجن وسكنت الشباك.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين جاء في موسم 2016-2017 ويومها نجح خافيير ماسكيرانو في تسجيل هدفه الوحيد مع برشلونة وجاء من ركلة جزاء، وأقيمت المباراة  في "كامب نو" انتهت بفوز البلوجرانا بسباعية لهدف.

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فريق أوساسونا، على ملعب "السادار"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" للموسم الجديد 2019-2020.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – كليمين لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبرتو

الهجوم: رافينيا ألكانتارا – أنطوان جريزمان – كارلوس بيريز

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ايناكي - انسو فاتي - راكيتيتش - ارثور - فيدال - اومتيتي - واجي.

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