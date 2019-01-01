بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويخطف الصدارة من ليفربول

أحدث الأخبار
مانشستر سيتي
نجح فريق مانشستر سيتي في خطف صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي من ليفربول، وذلك عقب انتصاره على برايتون برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
سجل رباعية السيتي، كيفن دي بروين في الدقيقة 2، وسيرجيو أجويرو في الدقيقتين 43، 55، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 79.
بهذا الانتصار رفع حامل لقب البريميرليج في الموسم الماضي مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.
وبذلك ينجح فريق مانشستر سيتي في خطف الصدارة من الريدز مؤقتًا في انتظار مواجهة ليفربول، مساء اليوم، أمام بيرنلي، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وتمكن فريق مانشستر سيتي من الانتصار على نظيره وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام بنتيجة 2-2، في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية الكبيرة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد"، فيما فاز مانشستر سيتي في الجولة الثالثة على نظيره بورنموث بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "فيتنس فيرستا".
نيم أولمبيك
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بريست
أنجيه
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
تولوز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
نانت
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
خيتافي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
ليفانتي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
ريال بيتيس
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
المريخ
0
:
0
08:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الوداد الرياضي
يوفنتوس
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
جرونينجين
0
:
0
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
أدو دين هاج
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
في في في فينلو
سبورتنج لشبونة
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
نادي جل فيسنتي
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
جوزتيبي
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
دنيزلي سبور
بشكتاش
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
ساوثهامتون
1
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
وست هام يونايتد
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
مانشستر سيتي
4
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
كريستال بالاس
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
ليستر سيتي
3
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
بيرنلي
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
ليون
1
:
1
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
بايرن ميونخ
6
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
باير ليفركوزن
0
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
شالكه 04
3
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
فولفسبورج
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
فرايبورج
1
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
كولن
يونيون برلين
1
:
1
06:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
أوساسونا
2
:
2
05:00 PMالدوري الإسباني
برشلونة
الاتفاق
1
:
1
05:40 PMالدوري السعودى الممتاز
اهلى جدة
الرائد
0
:
2
06:05 PMالدوري السعودى الممتاز
الهلال
العهد
0
:
0
06:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
ميلان
1
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
أس سي هيرينفين
0
:
0
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
الأهلي
3
:
0
04:10 PMدوري نجوم قطر
السيلية
الشحانية
0
:
3
06:20 PMدوري نجوم قطر
السد
ديبورتيفو أفيس
1
:
2
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي فاماليساو
باكوس دي فيريرا
0
:
1
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
كونيا سبور
0
:
1
06:15 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
تعليقات الفيسبوك