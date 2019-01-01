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بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويخطف الصدارة من ليفربول

06:17 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويخطف الصدارة من ليفربول

مانشستر سيتي

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نجح فريق مانشستر سيتي في خطف صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي من ليفربول، وذلك عقب انتصاره على برايتون برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل رباعية السيتي، كيفن دي بروين في الدقيقة 2، وسيرجيو أجويرو في الدقيقتين 43، 55، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 79.

  

بهذا الانتصار رفع حامل لقب البريميرليج في الموسم الماضي مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وبذلك ينجح فريق مانشستر سيتي في خطف الصدارة من الريدز مؤقتًا في انتظار مواجهة ليفربول، مساء اليوم، أمام بيرنلي، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من الانتصار على نظيره وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام بنتيجة 2-2، في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية الكبيرة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد"، فيما فاز مانشستر سيتي في الجولة الثالثة على نظيره بورنموث بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "فيتنس فيرستا".

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