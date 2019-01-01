بالفيديو.. ليفربول يضرب بيرنلي بهدفين في الشوط الأول

تقدم ليفربول على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، خلال اللقاء الذي يجمعهم على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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تقدم ألكسندر أرنولد بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 33 بعد عرضية من الجانب الأيمن، لتصطدم الكرة بكرس وود مدافع أصحاب الأرض وتسكن الشباك.

اسلوب

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك أصحاب الأرض.

ويتربع فريق ليفربول حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 9 نقاط حتى الآن، من 3 انتصارات متتالية للفريق الإنجليزي الكبير.

وتمكن فريق ليفربول من الانتصار على نظيره نوريتش سيتي، بالجولة الأولى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وفي الجولة الثانية من البريميرليج، نجح فريق ليفربول في الانتصار على ُمضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت ميريز".

وفي الجولة الثالثة من البطولة الإنجليزية الكبيرة، نجح فريق ليفربول في الفوز على الفريق اللندني آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد آرينا".

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق الخصم بيرنلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد، وتعادل آخر، وخسارة آخرى وحيدة.

ونجح فريق بيرنلي في الانتصار على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وفي الجولة الثانية خسر فريق بيرنلي من نظيره اللندني أرسنال بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، وفي الجولة السابقة، تعادل فريق بيرنلي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو".