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بالفيديو.. "كهربا" يُسجل لأول مرة في خسارة أفيس بالدوري البرتغالي

08:15 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو.. "كهربا" يُسجل لأول مرة في خسارة أفيس بالدوري البرتغالي

كهربا

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نجح محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، في تسجيل أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد، في مرمى فريق فاماليساو في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ4 من عمر الدوري البرتغالي.

وجاء هدف كهربا في خسارة فريقه أمام فريق فاماليساو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة كانت مُثيرة بين الطرفين.

سجل أهداف أفيس كلًا من مهرداد محمدي وكهربا في الدقائق 31 ، 90+10 ، فيما سجل أهداف فاماليساو كلًا من نهوين بيريز ، فابيو ، أندرسن في الدقائق 14،58،86.

    

حالتان طرد في المباراة وركلة جزاء 

بينما شهد اللقاء احتساب ركلة جزاء لفريق فاماليساو والذي تسببت في الهدف الثاني، فيما تم طرد لاعبين من الفريقين كلًا من أفونسو من أفيس، وليونون من فاماليساو.

 وظل فريق أفيس رصيده 3 نقاط فقط في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

ولم يبدأ كهربا المباراة بشكل أساسي، حيث شارك في الدقيقة 71 من عمر اللقاء حين كانت النتيجة 2-1 لصالح المنافس.

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