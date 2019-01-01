بالفيديو.. ليفربول يعود لصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بيرنلي

اكتسح ليفربول نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهم على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم ألكسندر أرنولد بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 33 بعد عرضية من الجانب الأيمن، لتصطدم الكرة بكرس وود مدافع أصحاب الأرض وتسكن الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك أصحاب الأرض.

واختتم روبرتو فيرمينيو أهداف ليفربول في الدقيقة 80 بعد صناعة مميزة من النجم المصري محمد صلاح، ليسددها البرازيلي بنجاح في شباك أصحاب الأرض.

ويتربع فريق ليفربول حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 12 نقطة ، من 4 انتصارات متتالية للفريق الإنجليزي الكبير.

وتمكن فريق ليفربول من الانتصار على نظيره نوريتش سيتي، بالجولة الأولى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

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وفي الجولة الثانية من البريميرليج، نجح فريق ليفربول في الانتصار على ُمضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت ميريز".

اسلوب

وفي الجولة الثالثة من البطولة الإنجليزية الكبيرة، نجح فريق ليفربول في الفوز على الفريق اللندني آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد آرينا".

اسلوب

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق الخصم بيرنلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد، وتعادل آخر، وهزيمتين.

ونجح فريق بيرنلي في الانتصار على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وفي الجولة الثانية خسر فريق بيرنلي من نظيره اللندني أرسنال بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، وفي الجولة السابقة، تعادل فريق بيرنلي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو".