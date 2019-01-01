كلوب يعترف: محمد صلاح سبب ثورة ساديو ماني أثناء تغييره في مباراة بيرنلي

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن الجناح الدولي المصري محمد صلاح هو السبب الرئيسي وراء الغضب الكبير الذي أظهره الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، أثناء تغييره في مباراة اليوم أمام بيرنلي.

وكان فريق ليفربول قد عاد لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وذلك عقب انتصاره على بيرنلي برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال "كلوب" في تصريحات تليفزيونية، لقناة "بي إن سبورتس": "ساديو ماني لم يغضب لتغييره على الإطلاق كما يزعم البعض".

وتابع "كلوب" حديثه قائلًا: "السبب الرئيسي وراء غضب ساديو ماني يكمن في عدم تمرير محمد صلاح الكرة له في أحد هجمات ليفربول اليوم أمام بيرنلي، وفضل التسديد مباشرة عن تمرير الكرة لزميله بالفريق، والذي كان في وضعية أفضل منه كثيرًا".

وواصل: "في النهاية نجحنا في احتواء تلك الأزمة بين كلا اللاعبان في غرفة الملابس، وأنهينا هذا الخلاف، وفي النهاية أنا أشعر بماني وبالأحاسيس التي راودته وقتها فأنا بشر مثله أيضًا".

وكان فريق ليفربول هو البادئ أولًا بالتسجيل عن طريق ألكسندر في الدقيقة 33 من زمن تلك المواجهة بعد عرضية خادعة من الجانب الأيمن، لتصطدم الكرة بكريس وود مدافع أصحاب الأرض وتسكن شباك الفريق الخصم.

وأضاف الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني ثاني أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض.

واختتم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينيو ثالث أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 80 من زمن تلك المباراة، بصناعة مميزة من الجناح الدولي المصري الخطير محمد صلاح، ليسددها المهاجم البرازيلي بنجاح في شباك أصحاب الأرض.

يذكر أن فريق ليفربول هو وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، خلف حامل لقب تلك البطولة الإنجليزية الكبيرة في الموسم الماضي مانشستر سيتي.