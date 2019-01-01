مدرب أستون فيلا: تريزيجيه كان ساذجًا لحظة الطرد.. وسيتعلم من هذه المواقف

تحدث دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن طرد المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح فريقه، خلال مباراة كريستال بالاس بالجولة الـ 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

ونال "تريزيجيه" بطاقة حمراء خلال اللقاء بعد حصوله على كارت أصفر أول في الدقيقة 44، وبطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 54، وخسر أستون فيلا المباراة بهدف دون رد، سجله اللاعب الغاني جوردان آيو في الدقيقة 73.

وقال سميث في تصريحات صحفية عقب المباراة: "البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها تريزيجيه كانت قاسية للغاية".

وتابع: "لكن الثانية كانت ساذجة، كان عليه الحذر في اللعبة، رغم ذلك أعتقد أنه سيتعلم من هذه المواقف".

الخسارة أمام كريستال بالاس، أوقفت رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط حصدها من الفوز بالجولة الثالثة أمام إيفرتون بهدفين دون رد، ويحتل "الفيلانز" المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سميث يتحدث عن خسارة المباراة أمام كريستال بالاس

وتطرق الميدر الفني لفريق أستون فيلا للحديث عن المباراة قائلًا: "بدأنا المباراة بشكل جيد، سيطرنا على اللعب في أول 20 دقيقة، لكن في النصف الثاني من الشوط الأول كنا سلبيين وتعرضنا للضغط".

وأكمل: "بشكل عام كانت مباراة صعبة، تم إلغاء هدف لنا قبل النهاية، لا أعرف لماذا، أعتقد أننا كنا نستحق الحصول على نقطة على الأقل من ملعب سيلهرست بارك".